Luxueus naar de haaien met deze mini-onderzeeër

Het Amerikaanse Triton Submarines blijft de wereld verrassen met nieuwe, spannende onderzeeërs. Dit keer met de 660/9 AVA.

Op vakantie is het altijd leuk om even bij de visjes te kijken. Snorkelsetje, duikapparatuur, boot met ‘glazen’ bodem… er zijn opties. En daar is er nu nog eentje bijgekomen. Een dure: de Triton 660/9 AVA. De eerste mini-onderzeeër van dit type – de Scenic Neptune II gedoopt – is net geleverd aan het bedrijf Scenic Luxury Cruises & Tours dat ermee vanaf het cruiseschip Scenic Eclipse II dik betalende toeristen enige diepgang wil geven.

Nog niet geboekt? Filmpje!



Bubble

Een ‘normale’ mini-onderzeeër heeft een ronde cockpit van centimeters dik acrylglas dat bestand is tegen de enorme druk op tientallen meters onder water. De 660/9 AVA heeft daarentegen een langwerpigere bubble waardoor de inzittenden (8 passagiers en een piloot) nog beter van het onderwaterleven kunnen genieten. Bouwer Triton Submarines kreeg dat voor elkaar met wat ze een nogal nietszeggend en mysterieus de Advanced Versatile Acrylics-methode noemen.

Titanic

De grootte en de vorm hebben gevolgen voor de diepgang. Een bezoek aan de Titanic (3,8 kilometer diep) bijvoorbeeld zit er niet in, maar op de maximaal haalbare 200 meter zijn ook best indrukwekkende dingen te zien. De 57 KwH-batterij aan boord maakt een duik van een uurtje of twaalf mogelijk. De AVA wordt aangedreven door vier hoofd-thrusters (goed voor een top van 5,6 kilometer per uur) en wordt bestuurd met vier stuur-thrusters.

Scenic Eclipse II (foto hieronder) is net aangekomen in Australië en zal de komende twee jaar luxe cruises maken in de omliggende wateren, Indonesië, Nieuw-Zeeland, de Stille Zuidzee en Oost-Antarctica.

Overigens zijn cruiseschepen niet de enige optie. Triton brengt de mini-onderzeeër op de markt als onder meer een soort onderwater-partycentrum, -restaurant en of -bar. Naar de visjes met een cocktail in je hand. Probeer dat maar eens snorkelend voor elkaar te krijgen.

Bronnen: Triton, Scenic

Beeld: Triton