Waterleven op een troon: tien foto’s met een gouden randje

Bloemen in een ijsblok, een libelle dansend over het wateroppervlak en een watersalamander die van zijn avondmaal geniet. Dit zijn de winnaars van de CUPOTY Challenge 2023 met als thema ‘water’.

Elk jaar wordt er tijdens de Close-up Photographer of the Year-competitie (CUPOTY) gestreden om de mooiste natuurfoto. De afgelopen vier jaar werd er gedurende de maand november een extra wedstrijd gehouden met een wisselend thema. Ditmaal: CUPOTY Challenge 2023, water. Binnen dit thema mogen fotografen van over de hele wereld hun foto’s insturen. Een internationale jury maakte vorige week uit een shortlist van 85 inzendingen de absolute winnaar bekend.

Avondduik

De Hongaarse fotograaf Tibor Litauszki wist de eerste plek te bemachtigen met zijn plaat getiteld ‘Between the Stars’.

Litauszki geniet van zijn woonplek in de Duitse natuur, waar hij zich laat fascineren door al het leven dat zich daar afspeelt, met name door de alpensalamanders in de langzaam stromende beekjes. Zodra de kikkers namelijk hun eitjes hebben gelegd, duiken de salamanders bij de schemering op, en smullen de hele nacht van de broedsels. Om dat vast te leggen, plaatste hij ’s middags al zijn camera in een onderwaterhuisje, en stelde die vooraf al scherp. Toen de eerste salamander tijdens de schemering verscheen, klikte Litauszki een ledlampje aan en activeerde met een zelfgemaakte afstandsbediening zijn camera.

© Tibor Litauszki | cupoty.com

Kokend ijs

Ook de Britse Ian Gilmour werd geprezen voor zijn uitgebreide voorbereidingswerk. Hij eindigde op de tweede plek door een paar wildrozen en schuimbloemen onder te dompelen in water en ze vervolgens in te vriezen. De volgende dag plaatste hij het bevroren bloemenblok in een doorzichtige bak. Omdat het water te troebel was, mislukte de eerste poging om een mooie foto te schieten. Maar door het water eventjes te koken, lukte het hem uiteindelijk toch om een meesterwerk neer te zetten. De titel: ‘Poppies Tiarella in Ice’.

© Ian Gilmour | cupoty.com

Libellenballet

Al jaren spookte het door het hoofd van de amateurfotograaf Sebastien Blomme om het sierlijke ballet van de libellen vlak bij zijn huis vast te leggen. De Fransman merkte op dat er regelmatig een libelle op dezelfde plek verscheen en wachtte hier geduldig op de terugkeer van het insect. Toen het moment daar was, schoot hij tientallen keren met de burst-modus. Al die pogingen hebben deze prachtige plaat genaamd ‘The Ice Skater’ opgeleverd. De jury bekroonde Sebastien met de derde podiumplek.

© Sebastien Blomme | cupoty.com

Wie niet weg is…

De jury heeft het podium gevuld, maar ook de andere kandidaten verdienen een moment of fame. Hierbij de juweeltjes van zeven andere finalisten.

In het zuidwesten van Duitsland, in de plaats Ladenburg, fotografeerde Gabi Swart een kikker die met zijn koppie net boven het vijverwater uitstak. Het water weerspiegelde enkel de ogen van de amfibie. De Duitse fotografe draaide het eindresultaat 180 graden, zij hoopte zo de kijker in verwarring te brengen en hopelijk nét wat langer de plaat te laten bewonderen. Ze titelde haar foto ‘You see better with four eyes’.

© Gabi Swart | cupoty.com

Regenkapjes

Dit bosje paddenstoelen met een perfecte vorm stond sprookjesachtig in het Marbury Country Park in Engeland. De Britse amateurfotograaf Tony North zette een ledlamp achter het groepje schimmels op de grond, waardoor de kappen van het vijftal met licht werden gevuld. Voor een extra sfeereffect sproeide Tony wat mistnevel de lucht in. Veertig shots met verschillende scherptes en één poging met de ‘regendruppels’ zijn later gefotoshopt tot dit eindresultaat ‘Milking Bonets’.

© Tony North | cupoty.com

Chillen op een boomstam

Hoewel deze soort waarschijnlijk niet onder de meest bekende geleedpotigen valt, herkende de Grieks-Canadese Alexis Tinker-Tsavalas het beestje direct. De met dauwdruppels bedekte springstaart bleef bijzonder stil op een boomstam liggen, waardoor Alexis meerdere kansen kreeg om een volledig beeld te krijgen. ‘Moss Springtail’ is een combinatie van verschillende shots die met AI-software zijn samengesteld.

© Alexis Tinker-Tsavalas | cupoty.com

Levend standbeeld

Waterjuffers zijn koudbloedige dieren, en hebben warmte nodig om te bewegen, daarom rusten ze juist in de nacht. In de vroegste uurtjes van een lentedag in mei, spotte de Brit Pete Burford het beestje in een visvijver in Engeland. Door de lage temperatuur bleven dauwdruppels aan de waterjuffer kleven. Pas als het lichaampje voldoende was opgewarmd, zouden de druppels smelten en zou het insect wegvliegen. Pete had precies genoeg tijd om ‘Long Over Dew’ te schieten. Hij gebruikte een oranje kaart als achtergrond, voor extra contrast en om de dauwdruppels op te hemelen.

© Pete Burford | cupoty.com

Koninklijk blauw

Finalist Claudia Gaupp is gek op de natuur, vooral de dagen tijdens de vroege zomer. Ze fotografeerde de details van een juffertje-in-het-groen: de meeldraden en bloembladen zijn omgeven door blauwe bladeren met een structuur die doet denken aan aderen. Klevende waterdruppels van een regenbui geven de bloem een sprankelende kroon. Gaupp trof het elegante stukje natuur gewoon in haar eigen achtertuin aan en titelde het ‘Sparkling Crown’.

© Claudia Gaupp | cupoty.com

Mottendans

Het verhaal achter ‘Last Flight’: amateurfotograaf Harald Cederlund maakte met een vriend een lange wandeling door het Zweedse berkenbos Grövelsjön. Maar toen zijn wandelmaatje zich niet zo lekker voelde, lasten ze een pauze in. Harald besloot de directe omgeving te verkennen, en nam natuurlijk zijn camera met zich mee. Hij volgde het pad naar het historische verkenningspunt Linnés källa, waar het bezaaid was met grote hoeveelheden dode motten, herfstbladeren, grassen en algen. De motten leken bijna over het weiland te dansen en hier hun laatste vlucht te maken.

© Harald Cederlund | cupoty.com

Plasticsoep

Door de winterstorm spoelen er elk jaar honderden voorwerpen aan op Chesil Beach in Engeland. Alle items zitten dan onder de zeepokken, die qua uiterlijk lijken op schelpdieren, maar in werkelijkheid tot de kreeftachtigen behoren. De Britse Sandra Stalker vond op het Engelse strand een plastic fles met een kolonie van ganzenzeepokken erop. Ze bracht het gevonden stuk naar een geschiktere plek in het water, daar waar wilde dieren van zwerfvuil leven. Bibberend in het zeewater van acht graden Celsius, wist ze toch een unieke foto te maken: ‘Plastic Sailors’.

© Sandra Stalker | cupoty.com

Bron en beeld: cupoty challenge 2023