Picture Perfect: blije spinnen

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: happy-face spinnen.

In de regenwouden van de Hawaïaanse eilanden leeft een opmerkelijke spin. Theridion grallator – zoals wetenschappers hem noemen – heeft geen Nederlandse naam, maar in het Engels wordt hij de ‘Hawaiian happy-face spider’ genoemd. En het is niet lastig te raden hoe hij aan zijn naam komt. Iedere happy-face spider heeft op zijn achterlijfje een patroon, en bij een aanzienlijk aantal lijkt dat een lachend gezichtje te vormen.

De spinnen zijn slechts zo’n 5 millimeter groot. Naast hun patronen zijn ze licht doorschijnend en geel, maar hun voedsel kan hun kleur een beetje veranderen. Ze leven vooral op de onderkant van plantenbladeren. De spinnen jagen actief op kleine insecten, zoals fruitvliegjes, door ze in te wikkelen in zijde.

De patronen van Theridion grallator zijn waarschijnlijk genetisch bepaald. Beeld: Nate Yuen/CC BY 3.0.

Niet alleen op Hawaï?

Wetenschappers dachten dat happy-face spiders alleen op Hawaï voorkwamen, maar onlangs hebben biologen in de Himalaya kleine spinnen gevonden die ook een lachend gezicht op hun achterlijf hebben. Een genetische analyse toonde aan dat deze spinnen tot hetzelfde geslacht horen (Theridion), maar dat ze wel duidelijk een andere soort zijn.

Twee spinnen in de Himalaya met een ‘gezicht’ op hun achterlijf. De nieuwe soort kreeg de Latijnse naam Theridion himalayana. Beeld: Devi Priyadarshini & Ashirwad Tripathy.

Volgens de onderzoekers zijn de blije achterlichamen van beide soorten onafhankelijk van elkaar geëvolueerd. Het lijkt er dus op dat deze patronen een voordeel bieden, maar wat dat is, weten biologen nog niet zeker. De meest geopperde theorie is dat ze roofdieren afschrikken.

Bronnen: Evolutionairy Systematics, Hawaii Pacific Parks