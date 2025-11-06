Deze grotspinnen hebben mogelijk het grootste spinnenweb ooit gemaakt

Wetenschappers hebben een spinnenweb van ruim 100 vierkante meter groot ontdekt. Naar schatting leven er zo’n 110.000 spinnen in.

In een zwavelgrot op de grens tussen Griekenland en Albanië hebben wetenschappers iets ontdekt wat regelrecht uit de nachtmerrie van een arachnofoob had kunnen komen. Langs een muur in de buurt van de ingang vonden ze een gigantisch spinnenweb waar naar schatting 110.000 spinnen in wonen. Het web van meer dan 100 vierkante meter groot is waarschijnlijk het grootste spinnenweb ooit.

Solitaire spinnen

Zo’n groot web is op zichzelf al bijzonder, maar extra opvallend was dat er twee verschillende spinnensoorten in leefden: ongeveer 69.000 grijze huisspinnen en 42.000 moerasdwergspinnen. Beide soorten leiden normaal gesproken juist een solitair leven. De onderzoekers waren dan ook verrast dat de grijze huisspinnen elkaar en de kleinere moerasdwergspinnen niet leken aan te vallen.

Grijze huisspinnen vormen normaliter trechterwebben waar ze in hun eentje in leven. Het web in de zwavelgrot was opgebouwd uit duizenden trechters. Waarom hebben de spinnen zo’n gigantische kolonie gesticht? En waarom eten ze elkaar niet op?

All you can eat

Door de grot stroomt water dat het gehele jaar door een temperatuur van 26 graden heeft en veel zwavelhoudende stoffen bevat. In de lucht zit veel waterstofsulfide, een giftig gas dat naar rotte eieren ruikt. Toch zijn er veel dieren die prima in de zwavelgrot vertoeven, waaronder wormen, slakken, kevers, duizendpoten, pissebedden, schorpioenen en dus spinnen.

Op de vochtige grotwanden groeien bacteriën die hun energie halen uit waterstofsulfide en andere zwavelhoudende verbindingen. Deze bacteriën worden onder andere gegeten door de larven van kleine dansmuggen. En dat is blijkbaar een goede voedselbron, want de volwassen muggen zijn in groten getale aanwezig – vooral in de buurt van het spinnenweb vloog een enorme zwerm. De onderzoekers schatten dat sommige grotwanden bedekt waren met wel 45.000 rustende dansmuggen per vierkante meter.

Deze kleine insecten komen eenvoudig vast te zitten in het gigantische spinnenweb en vormen een soort all-you-can-eat-buffet. Hierdoor hoeven de spinnen niet te concurreren om voedsel. De onderzoekers denken dat ze daardoor vreedzaam kunnen samenleven.

Het gigantische spinnenweb en de enorme zwerm dansmuggen vlak boven het zwavelrijke water. Beeld: Marek Audy/Subterranean Biology.

Bronnen: Subterranean Biology, Phys.org, New Atlas