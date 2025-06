Picture Perfect: de pauw van de onderwaterwereld

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: onderwaterveren van pauwkokerwormen.

Waar de pauwkokerworm (Sabella pavonina) zijn naam aan dankt is duidelijk. De kleurrijke ‘veren’ waaieren namelijk uit als de staart van een mannetjespauw. Op deze foto, genomen vlak voor de kust van de Zuid-Italiaanse gemeente Porto Cesareo, krijgen deze sierlijke dieren bezoek van een kortsnuitzeepaardje.

Voordelig gebouwd

De pauwkokerworm is vooral te vinden in de ondiepe kustwateren van West-Europa en de Middellandse Zee. Daar houdt hij zich vast aan stenen op de zandbodem. Aan zijn kop zitten twee waaiers van 8 tot 45 veerachtige tentakels. Door het ondiepe water zijn de wormen soms wel, en soms niet volledig onder water. Wanneer ze wel helemaal onder water zijn, gebruiken ze die waaiers om kleine voedseldeeltjes uit het water te filteren en naar hun mond te verplaatsten.

Maar die pauwenwaaier is niet het enige opvallende aan hun deze wormen. Ze worden zo’n tien tot vijfentwintig centimeter lang en zijn opgedeeld in wel honderd tot zeshonderd smalle segmenten. Vaak hebben ze last van vissen die zich tegoed doen aan bodemdieren. Toch kunnen deze wormen daar goed mee leven. Zelfs wanneer een vis een groot deel uit zijn lichaam bijt, kan hij doorleven en groeit hij dat stuk lichaam gewoon weer aan. Dat is een indrukwekkende prestatie en daar kunnen ze best trots op zijn – zo trots als een pauwkokerworm.

Beeld: Romano Gianluca/CC BY-SA 4.0