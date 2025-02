De Vlaardingse toiletmoord van 1075

In het jaar 1075 wordt hertog Godfried III in koelen bloede vermoord op de wc van zijn Vlaardingse kasteel – met een spies in zijn achterste. Het hoe en waarom van deze middeleeuwse moordzaak.

Het is een ijskoude nacht in Vlaardingen als hertog Godfried III van Neder-Lotharingen weer eens aandrang voelt. Hij besluit zijn warme bed te verlaten voor het toilet. Het is 19 februari 1075 en eigenlijk gaat het al jaren zo. Godfried heeft een fikse bochel en mogelijk leiden complicaties daarvan tot zijn nachtelijke problemen.

Ook deze nacht stommelt hij weer naar het gemak, dat aan de buitenmuur van het kasteel is gebouwd zodat de boodschappen direct in de gracht vallen. Hij zit nog maar net, als er een vreselijke pijn door zijn lijf trekt. Godfried schreeuwt moord en brand en uit alle hoeken komen bedienden tevoorschijn. Wat ze zien, vervult hen met afgrijzen. Godfried is door zijn anus geboord met een speer. Hij overlijdt aan de verwondingen – maar wel pas na een week creperen, terwijl de speer volgens wilde verhalen al die tijd nog in hem zit.

Wie was de moordenaar van Godfried III?

Al snel wordt ene Gijsbert genoemd als huurmoordenaar, maar hij wordt nooit gepakt. Wel is de speer het bewijs van de modus operandi. De moordenaar klom onder het toilet, wachtte op het nachtelijke ritueel, zette zich over zijn walging heen en stak het wapen op het juiste moment recht omhoog.

Godfried met de Bult, zoals hij wordt genoemd, had de nodige vijanden. Neder-Lotharingen was een omvangrijk gebied. Niet alleen grote delen van Nederland en België, maar ook Luxemburg en gebieden in Duitsland en Noord-Frankrijk behoorden aan hem toe. Het gevolg: machtsstrijd en gedoe alom. Godfried lag onder meer dikwijls in de clinch met graaf Dirk V, die hij eerder uit Holland had verjaagd.

Godfried leefde ook in onmin met zijn vrouw Mathilde van Toscane. ­Zowel Mathilde als Dirk kon Godfrieds bloed wel drinken en beiden werden gesteund door de paus. Maar wie Gijsberts opdrachtgever ook was, hij of zij komt er al bijna duizend jaar mee weg.

Tekst: Monique Siemsen