KIJK Geschiedenis 3-2025 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

KIJK Geschiedenis 3-2025 viel deze week bij abonnees op de mat en ligt sinds vandaag ook in de winkels. Met op de cover: waarom het ene rijk een absolute supermacht werd (en het andere niet)?

De ambitie is er regelmatig – hallo Donald Trump – maar het lukt zelden: zó succesvol worden dat je rijk met recht een hypermacht kan worden genoemd. Wat bepaalt of een rijk het zo ver schopt? Je leest het in KIJK Geschiedenis 3-2025.

Verder in dit nummer:

Vijand zonder gezicht

Vijf jaar geleden kreeg de coronapandemie de wereld in haar greep, een eeuw eerder sloeg de Spaanse griep genadeloos toe. In de nasleep van WO I eiste deze ziekte misschien wel honderd miljoen mensenlevens.

Historisch nieuws

‘Cleopatra’s zus’ blijkt een jongen te zijn geweest, in de negentiende eeuw bestonden er ook al vooroordelen over het platteland – en meer actuele geschiedenis.

Het raadsel Rikki

Suske en Wiske, de succesvolste stripreeks van de Lage Landen, debuteerde tachtig jaar geleden met De avonturen van Rikki en Wiske. Inderdaad, Rikki: Suske kwam pas in het volgende verhaal kijken. Wat is er gebeurd met Rikki, held van het eerste uur?

Alledaags | Voorjaarsschoonmaak

Tot ongeveer de jaren zestig van de vorige eeuw stond in het voorjaar het hele huis op zijn kop. De viezigheid die zich in de winter had opgehoopt, werd met mattenkloppers, ragebollen en zwabbers het huis uitgewerkt.

Vergeet ons niet

Zes miljoen vermoorde Joden. Zes miljoen: dat zijn er zoveel, dat het moeilijk is je een beeld bij te vormen. Daarom stellen musea steeds vaker het kleine centraal. Bijvoorbeeld door bezittingen van slachtoff ers tentoon te stellen. Zes voorwerpen die ons herinneren aan zes vermoorde Joden.

Historische vragen

Wie was de laatste Habsburgse troonopvolger? Waar komt de uitdrukking ‘van likmevestje’ vandaan? En

meer geschiedenisvragen beantwoord.

De codekraker en de kat

Lange tijd waren Mayahiërogliefen een enigma voor de hedendaagse mens. Maar de excentrieke Sovjet-linguïst Joeri Knorozov ontdekte, met zijn Siamese kat en hulp van een wrede zestiende-eeuwse monnik, de sleutel tot de ontcijfering.

Historisch hilarisch

Een 1-aprilgrap is geslaagd als zoveel mogelijk slachtoffers erin tuinen, zonder dat het écht gemeen wordt. Waarom nemen mensen elkaar juist op deze datum in de maling? En welke poetsen bakte men zoal in het verleden?

De Columbus van de stratosfeer

Ontdekkingsreizen door verre jungles en over woeste zeeën waren gevaarlijk, maar expedities in de lucht waren ook niet zonder uitdagingen. De onverschrokken Zwitser Auguste Piccard – inspiratiebron voor professor Zonnebloem – overwon ze allemaal.

Nieuwe rubriek | Toen en nu

Vroeger was niet alles beter. Maar op sommige plaatsen was het straatbeeld wel aantrekkelijker dan nu. In de eerste afl evering van deze rubriek over verdwenen bouwwerken: het Paleis voor de Volksvlijt.

De witte oorlog

De Eerste Wereldoorlog werd niet alleen in Vlaamse en Franse velden uitgevochten. Vanaf mei 1915 lag het strijdtoneel ook in de Zuidelijke Alpen. Onder zware omstandigheden en met een zwakke leiding namen de Italianen het op tegen Oostenrijk-Hongarije.

Musks voorgangers

Trump, Poetin, Netanyahu, Kim Jong-un, Erdogan en ga zo maar door: de lijst autoritaire leiders is tegenwoordig aan de lange kant. Maar ze doen hun werk niet alleen, veel vuil werk wordt opgeknapt door hun rechterhanden. Vijf ‘Musks’ op een rij.

Media

De liefdesbrieven die een beruchte kampbeul stuurde vanuit de Bredase gevangenis, de jonge jaren van de stad Amsterdam – en meer boeken en tentoonstellingen die de moeite waard zijn.

