KIJK op de wereld: boompje groot, leidertje dood

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een vreemd bos rondom het dorpje Maamora.

In het barre landschap van Noord-Algerije, te midden van rotsen en zand, doemt ineens dit vreemde bos op. Het is 70 hectare groot en het omringt Maamora, een dorp waar volgens de laatste telling iets meer dan 3600 mensen wonen. Het bos blijkt te bestaan uit aleppodennen. Die doen het goed op de droge, rotsachtige bodem en dienen vooral als een soort windscherm voor Maamora.

Guerrillastrijder

De duizenden bomen werden geplant ter ere van de inauguratie van Houari Boumédienne, een voormalige guerrillastrijder in de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962). Boumédienne werd na de oorlog minister van Defensie onder president Ahmed Ben Bella, kegelde deze in juni 1965 ‘van de troon’ en regeerde Algerije vervolgens zelf, tot aan zijn dood in 1978. Een gevalletje boompje groot, leidertje dood dus.

Beeld: DigitalGlobe/Cnes/Spot Image, Google Earth