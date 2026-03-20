KIJK Geschiedenis 3-2026 ligt in de winkels! Dit lees je in het nieuwe nummer

Deze week viel KIJK Geschiedenis editie 3 van 2026 bij abonnees op de mat en het tijdschrift ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: ons beeld van de Galliërs moet op de schop.

Met dank aan de Asterix-strips denken we bij ‘Galliërs’ al snel aan opstandige types, everzwijnen aan het spit en druïden die met gouden sikkels maretak snijden. Maar als we de Galliërs door een historische bril bekijken, blijft van dat romantische beeld bar weinig over. Historica Sien Demuynck schreef een boek over de Galliërs en fileert in KIJK editie 3 van 2026 voor ons de mythes.

Verder in dit nummer:

Ons oer-DNA

Wie waren de eerste Nederlanders? Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben wetenschappers van de Universiteit Leiden en Harvard University het DNA van de oudste skeletten onder de loep genomen. Hun studie schijnt nieuw licht op onze oudste geschiedenis.

Historisch nieuws

Het oudste naaiwerk ter wereld, een oude steen uit Limburg blijkt een bordspel uit de Romeinse tijd, en meer geschiedenis met een actueel tintje.

Plaatjes van platen

Niks digiborden en iPads in de klas. Vroeger moesten leerlingen het doen met schoolplaten aan de muur. Over aardrijkskunde, over natuur – maar zeker ook over geschiedenis. Het waren prachtige illustraties, maar inhoudelijk hebben ze de tand des tijds zeker niet allemaal doorstaan.

Historische vragen

Hoeveel Belgen vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland? Wat is de Orde van de Kousenband (en waarom heet deze zo)? En meer geschiedenisvragen en -antwoorden.

Geniale brokkenpiloot

Als je zegt: playboy, tech-nerd, weldoener, rockster status, tikkie megalomaan… Dan zou het tegenwoordig kunnen gaan over bijvoorbeeld Elon Musk of Richard Branson. Maar het prototype van dat soort mannen is toch echt de filmproducer, ondernemer en vooral luchtvaartgek Howard Hughes.

Toen en nu: Oostende

Het kolossale Casino-Kursaal van nu valt niet te vergelijken met het feeërieke geval dat een eeuw geleden aan de Oostendse promenade prijkte.

Missie: mislukt?

Hij wordt gezien als een van de grootste ontdekkingsreizigers aller tijden, en is wereldwijd de beroemdste missionaris ooit: David Livingstone (1813-1873). Best knap, voor iemand die voornamelijk onherbergzame, dorre gebieden in kaart bracht en welgeteld één inwoner van Afrika wist te bekeren.

De dubbele revolutie

De Amerikaanse inval in Venezuela draaide om meer dan alleen het uitschakelen van dictator Nicolás Maduro. Olie – en dus geld – speelde ook mee. Een halve eeuw geleden bemoeide de VS zich ook al met Zuid-Amerika, toen nog in het geheim, en ook toen speelden financiële belangen een rol. De prijs die de bevolking betaalde was hoog.

Alledaags: zuurkool

Komt zuurkool uit China, zoals sommigen beweren? Is het bij ons geïntroduceerd door de Romeinen? Vergeet het maar. Deze wintergroente hebben we toch echt te danken aan de Duitsers.

De echte peaky blinders

Dit voorjaar verschijnt op Netflix The Immortal Man. Deze film is een vervolg op de misdaadserie Peaky Blinders, over een bende uit het Birmingham van begin twintigste eeuw. De Netflix-personages zijn fictief, maar wel gebaseerd op een bestaande bende met dezelfde naam. Wie waren de echte peaky blinders?

Friese furie

Op 26 september 1345 staan de Hollanders en Friezen lijnrecht tegenover elkaar tijdens de Slag bij Stavoren. Dit treffen, dat ook wel bekendstaat als de Slag bij Warns, zorgt ervoor dat Willem IV zijn hoofd verliest, Holland zijn graaf – en dat de Friezen hun vrijheid behouden.

Media

Een boek over de raadsels rond Jeanne d’Arc, de eerste vrouwelijke politici van Nederland (in een tijd waarin zij gehuwde vrouwen juridisch gezien nog handelingsonbekwaam waren…), en meer boeken en exposities die de moeite waard zijn.