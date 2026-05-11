Picture Perfect: X-59 vliegt bijna supersoon

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de X-59 QueSST.

In 1969 maakte de Concorde haar eerste vlucht. Dat was een supersonisch passagiersvliegtuig waarmee je met een topsnelheid van mach 2 (een kleine 2500 kilometer per uur) in minder dan drie uur van Londen naar New York kon vliegen.

Supersonische passagiersvliegtuigen zoals de Concorde zijn nooit een succes geworden. Dat kwam deels door hun hoge onderhoudskosten, maar ook vanwege de supersonische knal die ontstaat wanneer je door de geluidsbarrière gaat. Die kan zelfs de ramen in dorpen en steden aan gruzelementen rammelen. Vanwege deze knal is het in veel landen tegenwoordig verboden om met een passagiersvliegtuig boven land supersonisch te vliegen.

Toch bleef de droom van een ‘sneller-dan-het-geluid-lijnvliegtuig’ leven. Daarom lopen er meerdere projecten die een oplossing voor de boom proberen te vinden. Een van de meest veelbelovende vliegtuigen is de X-59 QueSST. De afkorting staat voor Quiet Supersonic Transport en het toestel van de NASA en Lockheed Martin moet leiden tot een stiller supersonisch vliegtuig.

Bijna supersoon

We hebben al vaker over de X-59 geschreven, maar het toestel heeft vorige maand weer een aantal nieuwe mijlpalen bereikt. Tijdens tests op 10 en 14 april bereikte het vliegtuig een recordhoogte van 13.100 meter. Hij behaalde ook een nieuw snelheidsrecord: 1009 kilometer per uur, oftewel Mach 0,95 op die hoogte. Net niet supersoon dus.

Tijdens de testvluchten voerde de X-59 ook een aantal speciale manoeuvres uit om meer inzicht te krijgen in de aerodynamische krachten en om de stabiliteit en bestuurbaarheid van het toestel te beoordelen. Zo bewoog het toestel bijvoorbeeld een paar keer met de neus omhoog en omlaag en helde het van links naar recht. In onderstaande video zie je hoe deze speciale manoeuvres verliepen.

Bronnen: NASA [1], NASA [2]