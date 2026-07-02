Een extra dik nummer van KIJK Geschiedenis ligt nu in de winkels! Dit lees je in de nieuwe editie

Vorige week viel KIJK Geschiedenis editie 5/6 van 2026 bij abonnees op de mat en het tijdschrift ligt nu ook in de winkels. Met op de cover: 80 jaar bikini.

“Vier driehoekjes en een touwtje”, “schaamteloos”, “onfatsoenlijk”: als er één kledingstuk is dat al decennialang voor opschudding zorgt, dan is het wel de bikini. Zelfs nu het icoon van de badmode tachtig jaar is geworden, blijft het de gemoederen bezighouden: “Een bikini is als een hek met prikkeldraad: hij beschermt je bezittingen zonder dat het uitzicht wordt verpest.” In de extra dikke KIJK Geschiedenis editie 5/6 lees je alles over de geschiedenis van de bikini, en of we vroeger preutser waren dan nu.

Verder in deze editie:

Historisch nieuws

Tips om te luisteren, zien en doen. Nieuws over een bijzondere tandheelkundige ingreep en wat gebeurde er 405 jaar geleden?

De onafhankelijkheid van Amerika

250 jaar na het tekenen van de Declaration of Independence wordt Amerika’s strijd vaak beschreven als een revolutie die voortkwam uit idealen als democratie en zelfbeschikking. Maar de Europese machten zagen het vooral als een geopolitieke kwestie.

Alledaagse geschiedenis

Van schoen tot tent: de ritssluiting is overal. Het zou de oorspronkelijke uitvinder waarschijnlijk verbazen, want hij heeft zijn uitvinding nooit groot zien worden.

Reizende vrouwen

Lange tijd was reizen iets voor de rijken en voor mannen. Maar er waren uitzonderingen: deze vijf wereldreizigsters schreven geschiedenis.

Expeditie panda

Als enige land waar de dieren in het wild voorkomen, zet China ‘pandadiplomatie’ in om invloed uit te oefenen. Maar het was de vrijgevochten Ruth Harkness uit New York die pandaliefde op de kaart zette.

Portret: Marcus Antonius

Officier, protegé van Caesar, man van Cleopatra en feestbeest uit de hoogste kringen: Marcus Antonius. Hij opereerde succesvol in de schaduw van de grootste figuren uit zijn tijd, maar faalde toen hij een gooi deed naar de Romeinse opperheerschappij.

Toen & nu

Ooit stond er aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag een villa die een koning waardig was. Om jaren laten plaats te maken voor een bruine blokkendoos.

De eerste foto

’s Werelds oudste nog bestaande foto werd tweehonderd jaar geleden gemaakt. Daar ging een fascinerende reeks ontwikkelingen aan vooraf. Wie is nou de eerste fotograaf van de wereld? Dat is maar zeer de vraag.

Zomerpuzzelen

Van snorren tot moorden en vlaggen: hoe goed ken jij je geschiedenis?

Verzonnen verleden

Als er iets onverklaarbaars of geheimzinnigs gebeurt, zijn er altijd mensen die roepen dat het om een samenzwering gaat. Zoals een middeleeuwse keizer die er drie eeuwen bij verzon. Hoe ontstaan die verhalen en wat is ervan waar?

Het tapijt van Bayeux

Komend najaar wordt het Tapijt van Bayeux voor het eerst in Engeland getoond. Toepasselijk, want het middeleeuwse kunstwerk vertelt het verhaal van een keerpunt in de Britse geschiedenis: de Slag bij Hastings in 1066.

Rellen bij de races

Of je nu voor Feyenoord, PSV of Ajax bent: supportersrellen zijn van alle tijden. Zo ook in Constantinopel in januari 532. Rellen rondom het wagenrennen lopen uit op een bloedbad.

Zomerlezen

Nieuwe geschiedenisboeken over briefkaarten uit de trein van 1940-1945, voorwerpen van de Camino de Santiago en een duik in de Nieuwe Wereld.