Hoe groot was de reuzenaap Giganthopithecus echt?

In de meest recente verfilming van Jungle Book uit 2016 legt Koning Lowietje, een gigantische aap, al zingend uit dat hij een Gigantopithecus is. Hoe groot was de reuzenaap in het echt?

Gigantopithecus is bekend van fossiele tanden en een paar onderkaken uit Zuid-China. Hij leefde naar schatting tussen 2 miljoen en 300.000 jaar geleden.

Koning Lowietje ziet eruit als een enorme orang-oetan, en dat is geen toeval. Hoewel er geen volledige skeletten van Gigantopithecus zijn gevonden, wordt tegenwoordig gedacht dat deze reus in vergelijking met huidige mensapen het nauwst aan de orang-oetan verwant is.

Gigantopithecus was grootste mensaap ooit

Maar was de aap ook net zo groot als in de film? Een ding is zeker: Gigantopithecus was enorm. Doordat lang niet alle botten bewaard zijn gebleven, kunnen we alleen niet met 100 procent zekerheid zeggen hoe groot.

Wetenschappers schatten dat de aap ongeveer 3 meter hoog kon worden en een gewicht van 350 tot misschien wel 500 kilo kon bereiken. Daarmee is Gigantopithecus de grootst bekende mensaap die ooit heeft geleefd. Ter vergelijking: de grootste wilde gorilla had een lengte van 1,96 meter en woog 220 kilo.

De clip waarin Koning Lowietje zingt dat hij een Gigantopithecus is:



Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2024.

Tekst: Dennis Voeten

Openingsbeeld: © Ikumi Kayama (Studio Kayama Llc)