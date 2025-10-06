Kun je doodgaan door een hard geluid?

Bij een moordwapen denk je waarschijnlijk al gauw aan een pistool, een mes of misschien een touw. Maar zou je iemand ook met een flinke toeter om het leven kunnen brengen?

Laten we eerst kijken hoe geluid je oren bereikt. Dat doet het in een golfbeweging (schommeling van hoge en lage luchtdruk), die zich door de lucht voortbeweegt totdat hij je oor tegenkomt. Hoe harder het geluid, des te heviger is die golfbeweging, waardoor ook de luchtdruk hevig schommelt. Een bekend voorbeeld uit actiefilms is als mensen worden weggeblazen door een luchtdrukgolf die wordt veroorzaakt door een explosie. Deze sterke luchtdrukgolven (maar dan veroorzaakt door een hard geluid) kunnen het menselijk lichaam beschadigen; niet direct het geluid zelf.

Springende bloedvaten

Om iemand op die manier – dus indirect via geluid – naar de andere wereld te helpen, kun je bijvoorbeeld zogenoemde long range acoustic devices hanteren. Deze geluidskanonnen kunnen tot wel 160 decibel aan geluidsniveau produceren, wat behoorlijke fysieke schade kan toebrengen aan trommelvliezen en interne organen. (Ter vergelijking: de sirene van een ambulance tikt vaak de 100 decibel aan.) Deze apparaten worden ook wel gebruikt om menigtes te beheersen en om zeepiraterij te bestrijden.

Geluiden harder dan 185 decibel kunnen er met hun drukgolven al voor zorgen dat je bloedvaten springen en je longweefsel scheurt. Gaat het geluid richting de 200 decibel, dan lopen ook organen als je hart en je hersenen het risico fataal beschadigd te raken. Heel hard geluid kan dus wel degelijk een efficiënte killer zijn.

Tekst: Monique Siemsen

Beeld: Connect Images/Tom Lindboe/Getty Images