Waarom heeft Saturnus zoveel manen? De teller staat nu op 274

Begin 2025 werden er 128 nieuwe manen rond Saturnus ontdekt. Daarmee kwam het totaal van deze planeet op 274. Waarom heeft Saturnus zoveel manen, terwijl de aarde er maar eentje heeft?

Saturnus is bijna honderd keer zo zwaar als de aarde en bevindt zich bijna tien keer zo ver van de zon. Door die twee eigenschappen heeft hij een veel grotere Hill sphere. Dat is het gebied waarbinnen de zwaartekracht van een planeet het wint van de zwaartekracht van de zon. Een object binnen dit gebied kan rond de planeet blijven draaien, een object erbuiten wordt door de zon weggesleurd. Dankzij zijn grote Hill sphere is er rond Saturnus ruimschoots plek voor manen. Een extra maan rond de aarde zou daarentegen al gauw op de huidige maan of op onze planeet zelf botsen.

Meer bouwmateriaal

Sowieso hebben de buitenste vier planeten in het zonnestelsel veel meer manen dan de binnenste vier. Saturnus is koploper, daarna volgen Jupiter (97), Uranus (29) en Neptunus (16). Aan de binnenkant heeft Mars twee maantjes en de aarde één. Mercurius en Venus zijn maanloos. Dat verschil wordt veroorzaakt doordat de buitenplaneten stuk voor stuk zwaarder zijn en verder van de zon afstaan.

Bovendien hadden ze in de begintijd van het zonnestelsel meer bouwmateriaal voor manen om zich heen. De temperatuur was in de buitenste regionen namelijk veel lager dan in de buurt van de zon. Daardoor konden ijzige stoffen, zoals bevroren koolstofdioxide en methaan, intact blijven en vlogen gassen minder snel weg.

