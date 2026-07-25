Waarom is het op Venus warmer dan op Mercurius?

Mercurius staat van alle planeten het dichtst bij de zon. De temperatuur kan er daardoor oplopen tot zo’n 430 graden Celsius. Toch is dit niet de warmste planeet in ons zonnestelsel. Op het oppervlak van Venus ligt de gemiddelde temperatuur wel dertig graden hoger. Hoe kan dat?

Venus heeft een veel warmere jas aan dan Mercurius. De atmosfeer van Venus is zo dik, dat de luchtdruk op het oppervlak bijna honderd keer zo hoog is als op aarde. Bovendien bestaat de atmosfeer voornamelijk uit koolstofdioxide (CO 2 ), en we weten maar al te goed dat dit broeikasgas een planeet laat opwarmen. De atmosfeer van Venus bestaat voor 96,5 procent uit CO 2 . (De aardatmosfeer voor maar 0,04 procent.)

Mercurius heeft daarentegen nauwelijks een atmosfeer. De planeet wordt enkel omhuld door een exosfeer, een heel dun laagje atomen en moleculen. Die deeltjes zweven veel te ver uit elkaar om warmte vast te houden. Waar Venus een dikke bontjas aan heeft, gaat Mercurius dus slechts gehuld in een dun hemdje vol gaten.

De atmosfeer van Mercurius is veel dunner dan die van Venus. Beeld: NASA.

Neptunus en Uranus

Een vergelijkbaar geval is Neptunus: de verste planeet in het zonnestelsel, maar niet de koudste. De temperatuur zakt er tot zo’n -215 graden Celsius. Op Uranus, de op een na verste planeet, kan het nog zo’n 10 graden kouder worden. Beide planeten ontvangen nauwelijks warmte van de zon. Hun voornaamste warmtebronnen zijn processen in het binnenste van de planeten zelf. Die leveren bij Neptunus meer op dan bij Uranus.

Lees ook:

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2026.