Wat zouden we merken van een botsing tussen Mercurius en Venus?

In KIJK 5/2022 wierpen we in deze rubriek de mogelijkheid op dat de planeten Mercurius en Venus ooit op elkaar botsen. Naar aanleiding daarvan vraagt Lotte Verberne: “Wat zouden wij op aarde van zo’n botsing merken?”

Waarschijnlijk niet veel, behalve een spectaculair hemelverschijnsel en massale paniek onder astrologen. De twee planeten zullen bij de botsing deels samensmelten, zodat je een nieuwe planeet en een heleboel brokstukken overhoudt. De meeste van die brokstukken blijven in een baan rond de zon draaien en worden na verloop van tijd door ‘Vencurius’ opgevangen. Misschien belandt er een aantal als meteoriet op aarde, maar dat is dan wel de enige rechtstreekse impact die we ervaren.

Wij aardlingen hebben wellicht meer te vrezen van een ander scenario. Mercurius kan namelijk ook zo ver bij de zon vandaan drijven dat hij de baan van gasreus Jupiter beïnvloedt. Jupiter verandert dan op zijn beurt de banen van de aarde, Mars en Venus. Zo worden de planeten als een kaartspel door elkaar geschud, met als mogelijk gevolg een botsing tussen de aarde en Venus.

In 2009 simuleerden astronomen 2501 scenario’s voor de verre toekomst van het zonnestelsel. Zo’n 25 daarvan vertoonden een verre afdrijving van Mercurius. In één scenario leidde dat uiteindelijk tot een botsing tussen de aarde en Venus. Er is dus een kans van zo’n 0,04 procent dat we door de reislust van Mercurius over enkele miljarden jaren op Venus knallen.

Een botsing tussen Mercurius en Venus kan trouwens schitterend uitpakken. Beide planeten zijn momenteel veel te warm om leven te bevatten: Mercurius doordat hij te dicht bij de zon staat en Venus vanwege een uit de hand gelopen broeikaseffect. Als Mercurius op Venus botst, kan dat op Vencurius leiden tot plaattektoniek, vulkanisme en andere geologische processen die het broeikaseffect temperen. Dan ontstaat er misschien wel leven op onze nieuwe buurplaneet.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2023.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: Stocktrek Images/Getty Images