Waarom zijn greenscreens groen?

Greenscreens zijn, zoals de naam al zegt, groen. Maar waarom zijn ze dat eigenlijk? Kunnen ze ook een andere kleur hebben?

Je kent hem wel, de greenscreen. Met dit groene scherm kan menig filmregisseur of weerpresentator met behulp van wat videobewerking een achtergrond invullen met digitale effecten. Zo sta je ineens niet meer voor een groene wand, maar begeef je je in de ruimte of geven nummertjes aan hoeveel neerslag er gaat vallen.

Maar zo’n scherm hoeft helemaal niet groen te zijn. De techniek waar het allemaal om draait, zogeheten chroma keying, pikt een specifieke kleur uit het videobeeld en maakt hem transparant, waardoor hij te vervangen is door een andere achtergrond. Om dit goed te doen is het vooral belangrijk dat de achtergrond egaal is, de kleur maakt dan niet zo uit. Waarom kiezen we dan toch vaak voor groen?

Greenscreens zijn niet de enige optie. Voor het filmen van de Amerikaanse fantasyfilm The Spiderwick Chronicles (2008) is bijvoorbeeld gekozen voor een bluescreen. Beeld: Sean Devine/CC BY-SA 3.0.

Camera’s pikken groen scherper op

Groen contrasteert heel sterk met de natuurlijke kleuren van onze huid of haren waardoor het makkelijker uit een beeld te verwijderen is. Daarbij zitten onze ogen zo in elkaar dat ze groen met een hogere helderheid waarnemen dan andere kleuren. Op het netvlies in onze ogen hebben we namelijk drie types van een speciaal soort cellen, de kegeltjes, die licht met verschillende golflengtes voor onze hersenen omzetten naar de kleuren rood, groen en blauw. Door deze drie op verschillende manieren te combineren zien we alle kleuren van de regenboog. Wat blijkt: de evolutie heeft ervoor gezorgd dat we groene kleuren sterker oppikken dan rood en blauw.

Net als onze ogen hebben ook camera’s verschillende sensoren om rood, groen en blauw vast te leggen. Omdat we het camerabeeld zo goed mogelijk overeen willen laten komen met onze eigen waarneming, zijn camera’s zodanig ontworpen dat ze de kleur groen scherper oppikken. Mede daarom krijgen greenscreens sneller dan andere gekleurde schermen groen licht.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2026.

Beeld: Simonkr/Getty Images