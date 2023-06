Er zijn uitstekende kleine microfoons te krijgen, dus waarom worden achtergrondgeluiden in films nagemaakt?

“Ik zat laatst een documentaire te kijken over foley-artiesten”, mailt Bert Vriesekoop. “Die maken die achtergrondgeluiden, zoals het geluid van voetstappen en dichtslaande deuren na, zodat die geluiden in films en series beter overkomen. Maar waarom doen ze dat? Er zijn toch uitstekende kleine microfoons te krijgen, dus waarom worden die geluiden niet gewoon tijdens de opnames gemaakt?”

Buiten beeld

De kwaliteit van de microfoons is het probleem niet. Op de set wordt geluid opgenomen met een zogenoemde boom microphone, die aan een hengel boven de acteurs hangt, of met een microfoontje dat op hun kleding is gespeld. Bij dat laatste gaat het geluid via een zender naar de geluidsman. Om de dialoog zo goed mogelijk op te nemen, zijn beide types microfoon op de mond van de acteurs gericht. Daardoor zijn achtergrondgeluiden echter niet of niet goed te horen. Die worden dan opnieuw opgenomen.

Maar zou je dan niet meerdere microfoons kunnen plaatsen, waarna je het geluid in een studio mixt? Ronnie van der Veer is foley-artiest. Hij zegt daarover: “Dat zou in theorie kunnen, maar dan loop je tegen andere problemen aan. Stel dat er mensen aan een eettafel zitten en er komt iemand binnen. Dan heb je dus een microfoon nodig bij de voeten van degene die binnenkomt. Maar ook extra microfoons op de eettafel om de handelingen van de mensen aan de eettafel vast te leggen. Filmen is duur en dus is er op een set weinig tijd om steeds allerlei microfoons te plaatsen. Bovendien moet je al die zendertjes en draadjes ook nog eens buiten beeld zien te houden.”

Groot, groter, grootst

Daar komt nog bij dat filmmakers bepaalde geluiden graag grootser of heftiger willen laten klinken dan in werkelijkheid. Denk aan zware, dreunende voetstappen in plaats van de gewone voetstappen van de acteur of een zware vuistslag terwijl op de set een klein klapje te horen was. Dus ook in die gevallen wordt nieuw geluid gecreëerd.

Een andere belangrijke reden is dat van veel films een internationale versie wordt gemaakt waarbij men de stemmen in een andere taal nasynchroniseert. Als de originele stemmen worden weggeknipt, verdwijnen ook alle andere geluiden. Die moeten daardoor sowieso worden opgenomen voor de internationale versie.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2018.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2018.



