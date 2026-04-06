Zijn er ook wilde dieren met obesitas?

Steeds meer mensen hebben obesitas. Is dat uniek voor de moderne mens, of zijn er ook wilde dieren met ernstig overgewicht?

Het aantal mensen met obesitas in Nederland is de afgelopen veertig jaar verdriedubbeld. In 2023 had 16 procent van de volwassen bevolking obesitas – in de Verenigde Staten is dat zelfs 40 procent. Ook dieren kunnen overgewicht hebben. Een studie uit 2010 kwam met het resultaat dat zo’n 20 procent van de honden in het Verenigd Koninkrijk obesitas had en nog eens 39 procent overgewicht. Maar hoe zit dat met wilde dieren?

Obesitas leidt tot lagere overlevingskansen

Wie in de literatuur duikt, komt er al snel achter dat er maar weinig studies zijn naar obesitas in de natuur – waarschijnlijk omdat het amper voorkomt. En dat is niet gek. Veel dieren verbruiken het grootste deel van hun energie om voedsel te vinden, waardoor het niet vaak gebeurt dat ze (veel) meer energie binnenkrijgen dan dat ze verbranden. Sommige dieren, zoals leeuwen, kunnen wel in een keer veel eten, maar daarna volgt vaak een periode waarin ze geen voedsel kunnen vinden en ze op hun vetlaagje moeten teren.

Bovendien belemmert obesitas de overlevingskans van wilde dieren. Extreem overgewicht gaat niet alleen gepaard met verhoogde risico’s op ziektes, maar maakt het ook moeilijker om prooien te vangen of aan roofdieren te ontsnappen. Dikke dieren hebben dus meer kans om te overlijden, waardoor een obesitasepidemie zoals bij mensen niet voorkomt.

Uncle Fatty

Toch zijn er wel degelijk gevallen bekend van wilde dieren met overgewicht. Een studie uit 2018 vond bijvoorbeeld dat wasberen die in gebieden leven met veel menselijk afval zwaarder waren dan soortgenoten die geen toegang hebben tot half opgegeten hamburgers en pizza’s. En in de straten van Bangkok leefde Uncle Fatty (zie de foto boven dit artikel), een makaak die veel ongezond eten van toeristen kreeg en 27 kilo woog, terwijl een gemiddelde makaak tussen de 8 en 10 kilo weegt.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2025.