Verbranden dieren ook in de zon?

Als je je op een zonnige dag bent vergeten in te smeren, gloeit je huid ’s avonds rood. Overkomt dit alleen mensen of kunnen andere dieren ook verbranden?

Om niet in een kreeft te veranderen op een hete zomerdag luidt het o zo bekende advies: smeren, smeren, smeren. Maar niet alleen mensen zijn kwetsbaar voor de schadelijke stralen van onze moederster. De meeste beesten waarvan de huid blootstaat aan de zon – zoals nijlpaarden, tapirs, en geschoren schapen – kunnen ook verbranden.

Natuurlijke zonnebrandcrème

Onderzoekers ontdekten een tijdje geleden dat zelfs walvissen worden geplaagd door de schadelijke straling. Tussen 2007 en 2009 namen de wetenschappers monsters van de huid van de dieren, en concludeerden dat 95 procent daarvan huidcellen bevatte die waren beschadigd door de zon.

Verbranding komt ook weleens voor bij dieren met een vacht. Dit hangt logischerwijs af van de dikte van die vacht. Varkens hebben bijvoorbeeld wel haartjes, maar niet genoeg om ze te beschermen tegen de zon. Als deze dieren te veel straling op zich krijgen, kleurt hun huid rood en ontstaan er blaren. Bovendien kunnen varkens plaveiselcelcarcinoom ontwikkelen, een vorm van huidkanker die ook bij mensen voorkomt. Op sommige kinderboerderijen worden varkens daarom ingesmeerd met zonnebrandcrème.

Het nemen van een modderbad kan ook helpen. Zonlicht kan immers moeilijker door de huid dringen als daar resten modder op zitten. Olifanten spuiten zand op hun eigen rug om verbranding te voorkomen. Nijlpaarden hebben ook een interessante manier om zich tegen de zon te beschermen. Ze scheiden een roze vloeistof uit die druppels op hun kop vormt. Deze vloeistof bestaat uit pigmenten die de uv-straling van de zon absorberen. Eigenlijk een natuurlijke zonnebrandcrème dus.

