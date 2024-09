KIJK tipt: een compacte keukenmachine

Deze nieuwe projector heeft een aanschafprijs van 5 cent per uur. De Acer Vero HL6810ATV is namelijk uitgerust met een energie-efficiënte hybride laser/led-lichtbron, die tot wel 48 procent minder stroom nodig heeft dan zijn collega’s met een ouderwetse lamp. Dat lagere verbruik zou bovendien de levensloop verlengen tot zo’n 30.000 uur. En natuurlijk haasten de makers zich om te zeggen dat de precieze looptijd afhangt van model, regio, omstandigheden en gebruikspatronen, maar met een adviesprijs van 1529 euro mag je dus ongeveer rekenen op 5 cent per uur.

Chic ding, dus kijk gerust even op acer.com