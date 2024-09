KIJK tipt: een klein dockingstation met grote extra’s

De Vobot Mini Dock is een klein dockingstation met grote extra’s. Natuurlijk kun je hem gebruiken om een router en een monitor aan te sluiten of om een telefoon en een toetsenbord op te laden. Maar door het schermpje en de apps kun je hem óók gebruiken om focustimers in te stellen, to-dolijsten af te beelden, de performance van je CPU te monitoren, spelletjes te spelen of online te lezen dat het product via crowdfundwebsite Kickstarter bijna twee ton startkapitaal binnenharkte.

Check de campagne op kickstarter.com