KIJK tipt: een draagbare windturbine

Had ik nu maar een draagbare windturbine! Heb jij deze gedachte al vaak gedacht? Dan is er goed nieuws, want de Shine 2.0 van Aurea Technologies ís dus gewoon een draagbare windturbine. De handige stroommaker voorziet je van maximaal 75 watt aan vermogen, zolang er maar een briesje of een windje of een orkaantje in je buurt waait. Ideaal voor avonturiers, milieuverbeteraars, doomsday preppers en verzamelaars van draagbare windturbines. Eigenlijk voor iedereen dus.

Info via shineturbine.com