KIJK tipt: een elektrisch skateboard

Een elektrisch skateboard met de ziel van een traditioneel skateboard. Zoiets was de pitch van Liquid Skateboard. Dit raceplankje-met-motor bestuur je namelijk niet met een duffe afstandsbediening, maar gewoon met je voeten. Om te vertrekken of versnellen, zet je jezelf af van de grond. Maar zolang je tenen daarna op een ingebouwde sensor blijven staan, houdt een cruise control je tempo vast. Door je schoen alsnog op te tillen, kun je remmen of tot stilstand komen. Logischerwijze een succes op crowdfundwebsite Kickstarter.

