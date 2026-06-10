KIJK tipt: zachtere, romigere en zoetere drankjes

“Met de Huntsman Signature Edition wilden we laten zien wat er gebeurt wanneer Razers toonaangevende en op maat gemaakte analoge-optische-technologie wordt ingebouwd in een met grote precisie vervaardigd gamingtoetsenbord”, tikken wij over van het ronkende persbericht. “Het borduurt voort op jarenlange R&D voor het maken van high-performance-toetsenborden met lage latency, toonaangevende betrouwbaarheid en akoestiek. Dit keyboard gaat verder dan een standaard gamingtoetsenbord, maar levert toernooisnelheden in een ontwerp dat voelt als een verzamelobject op het bureau.” Precies.

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