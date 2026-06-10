KIJK tipt: zachtere, romigere en zoetere drankjes

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: zachtere, romigere en zoetere drankjes dankzij EverNitro.
Bubbeldrank
Zachter, romiger, zoeter en hipper. Dat wordt je koffie of je cocktail als je er miljoenen bubbeltjes stikstof doorheen blaast. Zulke nitro drinks kreeg je ooit alleen bij zelfverklaarde barista’s en mixologen, maar dankzij de EverNitro van XBREW kun je ze nu ook gewoon zelf maken. Op crowdfundwebsite Kickstarter druppelde ruim 500.000 euro aan startkapitaal binnen voor deze kekke drankmachine. Wat een zachte, romige, zoete en hippe bubbel daar.
Getikt
“Met de Huntsman Signature Edition wilden we laten zien wat er gebeurt wanneer Razers toonaangevende en op maat gemaakte analoge-optische-technologie wordt ingebouwd in een met grote precisie vervaardigd gamingtoetsenbord”, tikken wij over van het ronkende persbericht. “Het borduurt voort op jarenlange R&D voor het maken van high-performance-toetsenborden met lage latency, toonaangevende betrouwbaarheid en akoestiek. Dit keyboard gaat verder dan een standaard gamingtoetsenbord, maar levert toernooisnelheden in een ontwerp dat voelt als een verzamelobject op het bureau.” Precies.
Ben je mal?
Van servies tot een zonnebril: we staan zelden stil bij het ambacht en de techniek achter deze objecten. Een nieuwe tentoonstelling, tot en met 18 december te bezichtigen in Museum Joure, brengt daar verandering in door het maakproces te tonen.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 6/2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters