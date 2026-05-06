KIJK tipt: gevaarlijke boeken

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: gevaarlijke boeken.

Gezakt!

Het had zomaar kunnen werken. De Infinity is een slimme handtas, ontworpen in Parijs, gemaakt van leer. O ja… en met een ingebouwd oled-scherm, dat patronen kan weergeven die perfect bij de rest van je outfit passen. Een lekker gekke combi van mode en tech dus. Maar op crowdfundwebsite Kickstarter werd het benodigde startbedrag toch niet opgehaald. Het is nog onbekend of bedenker Peuty de gezakte tas nu uit eigen buidel gaat betalen. Check de campagne op kickstarter.com

Plaatje

Nieuwe platenspeler! Op de afbeelding hieronder staat de PS-LX3BT van Sony. De muziekmaker (geschikt voor schijven van 7 en 12 inch) richt zich vooral op beginnende vinylgebruikers. Dat betekent: handige bluetooth-technologie én draadverbinding, makkelijke bediening, ingebouwde equalizer, strak design – maar misschien niet het allergoedste geluid in de geschiedenis van goed geluid. Je mag uiteraard zelf bepalen of je de prijs van 350 euro in dat plaatje vindt passen. Meer specs op sony.nl

Gevaarlijke boeken

Van Copernicus tot Einstein. Deze tentoonstelling, tot en met 30 augustus 2026 te zien in Teylers Museum te Haarlem, toont meer dan twintig wetenschappelijke werken die ooit werden verboden door de Kerk, de Staat of beide.

Meer info op teylersmuseum.nl

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters