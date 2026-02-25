KIJK tipt: een moderne verticale handheldconsole

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een moderne verticale handheldconsole.

Spelcomputertje

De Pocket Vert is niet zomaar een nieuwe handheldconsole. Volgens de makers is de Pocket Vert namelijk een emotioneel eerbetoon aan liefhebbers van verticale handheldconsole, een poging om met extreem vakmanschap het tijdperk van pixel-esthetica te herinterpreteren, een verzamelbaar kunstwerk! Grote woorden, waarvan de waarheid nog bewezen moet worden. Maar met een CNC unibody-ontwerp, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset en drie kekke kleurtjes is de Pocket Vert op zijn minst een blitse nieuwe handheldconsole. Alle specs op ayaneo.com

Goochelding

Een mysterieuze bel. Doodstil. Niemand staat erbij in de buurt. Maar dan begint hij plots te klingelen. Helemaal uit zichzelf. Ding! De Spirit Bell is een klassieke goocheltruc, halverwege de vorige eeuw verzonnen door de Nederlandse illusionist Tony Anverdi. Onlangs herdachten vakgenoten de honderdste geboortedag van de beste man en lanceerde de goochelfabriek Murphy’s Magic een nieuwe versie van diens meesterwerkje. Maar hoe het toverding precies werkt, dat wil nog altijd niemand verklappen…

Informeren via murphysmagic.com of bestellen via magicshop.nl

Birds

In deze tentoonstelling, tot en met 7 juni te bezoeken, toont het Mauritshuis in Den Haag de kijk van de mens op vogels, aan de hand van kunst van onder meer Leonardo da Vinci, Rembrandt en Pablo Picasso. Meer info op mauritshuis.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 3/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Beeld: Ayaneo