KIJK tipt: een e-reader met kleur

KIJK-redactie

15 april 2026 06:00

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een e-reader met kleur.

Kleurenlezer

De e-reader kindle scribe colorsoft

Dunner, lichter, sneller, kleurrijker. De Kindle Scribe Colorsoft van Amazon is een toffe e-reader van 11 inch. Het ding is inderdaad dun (5,4 millimeter) en licht (400 gram) en snel (40 procent rapper dan voorgangers) en kan dankzij nieuwe display-technologie inderdaad prachtige kleurtjes weergeven (bij het lezen en het schrijven). Maar hij kost wel ook ruim 500 euro… Dunner, lichter, sneller, kleurrijker en duurder dus.

Speelspeaker

Vrouw speelt elektrische gitaar met JBL bandbox als versterker en speaker

Kek! De JBL BandBox is een versterker en een speaker ineen. Je kunt dus je lievelingsliedjes draaien én daar tegelijkertijd zelf een gitaarsolo overheen raggen. Bovendien is de speelspeaker uitgerust met Stem AI, een staaltje kunstmatige intelligentie dat in realtime muzieksporen kan isoleren. Oftewel: je kunt zang, gitaar of drums benadrukken of juist weghalen. Handig om te ontdekken hoe die ene riff nu écht wordt gespeeld, of om te bewijzen dat jouw versie eigenlijk veel beter is.

De mens als god?

Omslag van het boek De mens als god van Adriaan Woolfson

We creëren genomen van uitgestorven soorten, bannen ziektes uit en verlengen het menselijk leven. In dit boek biedt geneticus Adrian Woolfson een moreel kompas om deze nieuwe wereld ethisch vorm te geven.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

