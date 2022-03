KIJK tipt: documentaires op Ziggo On Demand

[ADVERTORIAL]

Ben je een fervent documentairekijker? Voor liefhebbers van docu’s is er bij Ziggo genoeg te zien. Wij tippen vier interessante documentaires die je nu kunt kijken via Ziggo On Demand.

1) The Last Cruise

De korte documentaire The Last Cruise gaat over de eerste en grootste uitbraak van het coronavirus buiten China. Op het Japanse cruiseschip de Princess Diamond raken onderweg naar de stad Yokohama maar liefst 700 mensen besmet. Dit was meer dan de helft van alle gedocumenteerde corona-gevallen buiten China op dat moment.

Wat een onvergetelijke cruise had moeten worden, eindigt in een nachtmerrie. De documentaire neemt je mee in hoe werknemers en toeristen de cruise hebben ervaren. De documentairemaakster gebruikt voornamelijk beelden die de toeristen en de werknemers zelf met hun smartphone hebben gefilmd om het verhaal te vertellen. The Last Cruise is een claustrofobische en zenuwslopende docu die je op het puntje van je stoel houdt.

2) Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

De docuserie Obama: In Pursuit of a More Perfect Union vertelt over Obama’s leven vanaf zijn kindertijd, tot en met zijn achtjarige periode als 44ste president van de Verenigde Staten. Zijn beroemde speech ‘In Pursuit of a More Perfect Union’ – die wordt beschouwd als de toespraak waarmee Obama het presidentschap naar zich toetrok – loopt als rode draad door de serie.

De documentaire bestaat uit drie afleveringen van elk ongeveer anderhalf uur. Het leven van Obama wordt onder meer met archiefmateriaal in beeld gebracht.

3) Truffle Hunters

In Truffle Hunters zien we de jacht op de zeldzame witte truffel. Een kleine groep mannen trekt diep de bossen van Piedmont in Italië in om met hun honden het duurste ingrediënt ter wereld op te sporen.

Hun werk en levenswijze worden bedreigd door schaarste, klimaatverandering, onderlinge rivaliteit en handelaren die uit zijn op winst. In deze mooie documentaire wordt het verhaal van de truffeljagers en hun honden vanuit verschillende perspectieven verteld. De snuffelende honden krijgen zelfs een camera om, zodat hun werk goed in beeld komt. Lees hier meer over waarom worden truffels niet gekweekt?

4) Cola Wars

De documentaire Cola Wars vertelt over de jarenlange felle strijd tussen de twee grote frisdrankproducenten Coca-Cola en Pepsi. De miljardenbedrijven voerden een felle concurrentiestrijd en probeerden elkaar continu af te troeven met gerichte marketingcampagnes voor hun beroemdste drankjes: Coca-Cola en Pepsi. Deze periode wordt ook wel de ‘Cola Wars’ genoemd.

De documentaire schetst een beeld over hoe beide miljardenbedrijven marketing inzetten, hoe zij hun frisdrank op een bepaalde manier laten smaken, en wat consumenten ertoe aanzet om de cola’s te kopen. Klik hier voor de Cola Wars-documentaire op Ziggo Go.

