KIJK tipt: een AI-speaker en digitaal fotolijstje in een

De JBL Junior 320BT is een koptelefoon voor kinderen. De oorblazer heeft bijvoorbeeld extra grote knoppen. Maar ook een speciale app, waarmee ouders en verzorgers een maximaal volume en een maximale luistertijd kunnen instellen én in real time inzicht kunnen krijgen in het luistergedrag van hun kroost. Maar eerlijk is eerlijk: wij volwassenen vielen vooral voor de kekke kleurtjes.

