KIJK tipt: een horloge voor ruimtefanaten

De BR-03 Astro van Bell & Ross is duidelijk een horloge voor ruimtefanaten. De kist is zo donkerzwart als de eeuwige oneindigheid. Een sterrenzee dient als achtergrond. En we zien een satelliet als secondewijzer, de maan als minutenwijzer en Mars als urenwijzer. Rare keuze alleen dat onze planeet in het midden van dit mini-universum staat. En dat Mars daar rondjes omheen moet draaien. Gelukkig is de aarde wel gewoon plat gebleven.

Foto’s op bellross.com