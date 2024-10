KIJK op de wereld: de Colorado-illusie

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: houdt de Coloradorivier zich wel aan de aardse wetten?

Het lijkt op een scène uit een film die zich afspeelt in een wereld waar de aardse natuurwetten niet gelden. Zo eentje waarin rivieren bijvoorbeeld niet keurig door een dal stromen, maar over de top van een bergkam. In werkelijkheid kijk je naar de Coloradorivier, die in de gelijknamige staat ontspringt en zich vervolgens over een afstand van 2333 kilometer door Utah, Arizona, Nevada en Californië slingert.

En hoewel je dus een andere indruk krijgt, houdt de Colorado zich keurig aan de aardse regels. Onze hersenen kunnen alleen niet goed omgaan met de lijnen en de schaduwen in deze opname, zodat een bizarre illusie ontstaat. (Het helpt overigens als je de foto ondersteboven houdt en je op een deel van de rivier concentreert.)

Beeld: Google Earth