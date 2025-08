KIJK tipt: een innovatieve koffer

Een koffer in deze rubriek? Ja! Dit is namelijk de Roller Pro van Peak Design, een reistas die innovatief en vooruitstrevend en hightech wil zijn. Daarom heeft dit valies een uitrekbaar handvat van lichtgewicht koolstofvezel. Daarom is de beschermlaag gemaakt uit polycarbonaat en EVA-schuim. Daarom is de buitenkant schok- en weerbestendig. Daarom zijn de wielen soepeler en groter. Daarom gaan de ritssluitingen langer mee. Daarom zijn er geheime vakjes voor paspoorten en airtags. En daarom staat hij in deze rubriek.

Reis naar peakdesign.com