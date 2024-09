KIJK tipt: een elektrische dweil

Tijd om te golfen. Dat dachten de knutselaars van Canon in elk geval, want zij presenteerden onlangs hun allereerste golfaccessoire. De PowerShot GOLF is namelijk een geavanceerde golf-rangefinder met camerafunctie, die dankzij laserafstandsmeting, pin-lock-functionaliteit en visual-imaging-technologie de golfbaan perfect in kaart brengt. Je zou kunnen denken: het onderdeel van de sport is om zélf te anticiperen op afstanden, obstakels, hindernissen en hoogteverschillen – maar je kunt dat kennelijk ook niet denken. Hoe dan ook: laat het ons vooral weten als je er een hole-in-one mee mept!

Sla je slag op canon.nl