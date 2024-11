KIJK tipt: een horloge gemaakt van vliegtuig

Is het een vliegtuig? Of is het een horloge? Nou, misschien is de EMC SR 71 van Urwerk wel een beetje van allebei. In de kern is het natuurlijk vooral een kek polsklokje (uitgebracht ter ere van het tienjarig bestaan van het prijswinnende horloge EMC). Maar het ding bestaat óók deels uit omgesmolten titanium uit de romp van een echte Lockheed SR-71 (het snelste bemande militaire verkenningsvliegtuig dat ooit operationeel is geweest). Waarom? Daarom.

