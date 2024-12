KIJK tipt: een horloge voor piloten

Een eerbetoon aan de luchtvaart. Zo zien de knutselaars van Bell & Ross deze BR-03 Horizon. Het polsklokje toont namelijk een kunstmatige horizon: het instrument dat een piloot de stand van zijn/haar/hun vliegtuig ten opzichte van de horizon vertelt. Het is duidelijk waarom die functie nuttig kan zijn in een cockpit, maar niet meteen waarom je hem in een horloge zou willen stoppen. Gelukkig kun je er ook gewoon op aflezen hoe laat het is.

Gelimiteerde oplage op bellross.com