KIJK Tipt: ingewikkeld klokje

Hoe laat is het? Je kúnt het zien op de Vendetta II Automatic van Xeric, mits je goed kijkt. In het kort: je moet speuren op de onderste helft van de wijzerplaat, aangeduid door een kromming in het glas. Daar wordt het uur aangegeven door een van de draaiende getalkruisjes in het midden, terwijl de minuten verschijnen op de verschuivende band aan de buitenkant. Het exemplaar op de foto geeft dus ongeveer halfelf aan. Al met al een vet klokje, maar je moet wel eerst de handleiding lezen. Of de KIJK, natuurlijk.

Meer foto’s op www.xeric.com