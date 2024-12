KIJK tipt: een kudde triceratops

Als je een all-button optical arcade controller gaat kopen, dan zit je waarschijnlijk vrij diep in de rabbit hole van vechtspelletjes. Wanneer dat bovendien een exemplaar in Street Fighter 6-thema wordt, zit je er nog net iets verder in. Maar als je een limited edition eerbetoon aan uitgerekend het personage Akuma kiest, dan kom je simpelweg nooit meer úít het konijnenhol. En nee, wij judgen niet… We wensen je gewoon veel plezier met de Razer Kitsune Fighter’s Edition: Akuma.

Specs op razer.com