KIJK tipt: een retroradio van LEGO

Misschien verlang je hartstochtelijk terug naar de muziek en de radio’s van de jaren vijftig en zestig. Misschien zoek je al jaren naar een plastic houder waarin je een smartphone kunt verstoppen terwijl hij liedjes afspeelt. Misschien heb je precies 32 bij 23 bij 7 centimeter vrije kastruimte die je dolgraag wilt volproppen. Misschien heb je een eigenaardige voorkeur voor knutselsetjes met exact 906 onderdelen. Of misschien moet je gewoon écht van 100 euro af. In al deze gevallen is de LEGO Icons Retro Radio-set het perfecte bouwpakket voor jou!

Bestellen kan op lego.com