KIJK tipt: koebel 2.0

Wanneer is een uitvinding klaar? Het leek ons dat de koebel – moeder, vader én stiefkind van alle moderne muziekinstrumenten – inmiddels wel zo’n beetje uitontwikkeld was. Maar: niet dus. Het Nederlands-Amerikaanse drumicoon Alex Van Halen lanceert nu immers zijn Alex Van Halen Signature 8 inch Cowbell, een verchroomde koebel met gepatenteerde Jenigor Ridge Rider Bar voor geluiddemping, gepatenteerde self-aligning eye-bolt voor montage en het (waarschijnlijk gepatenteerde) logo van zijn band Van Halen. Ach, misschien heb je inderdaad nooit genoeg soorten koebellen in het leven.

Check de sounds op lpmusic.com