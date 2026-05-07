Is het erg om elk weekend ongezond te eten?

In het weekend lekker makkelijk doen met eten? Je bent beslist niet de enige die een diepvriespizza in de oven schuift of de frituurpan aanzet. Om nog maar te zwijgen over die paar biertjes, de fles cola en de zak chips. Doordeweeks eten we wel weer gezond, toch? Zo erg is het dan niet.

Een Australische studie zet daar flinke vraagtekens bij. Onderzoekers zetten ratten op vier verschillende diëten om ons eetgedrag na te bootsen. Een groep kreeg een gezond dieet voorgeschoteld (de controlegroep), een tweede groep at continu vet­ en suikerrijk junkfood (zoals cake, chips en zoete ontbijtgranen). Groep drie wisselde om de drie dagen tussen gezond voedsel en junkfood en de vierde groep at vier dagen gezond, gevolgd door drie dagen junkfood, een scenario dat lijkt op weekend-­bingen.

Wat bleek? De ratten die continu óf met tussenpozen junkfood kregen, scoorden slechter in geheugentests. Ook bevatte hun darmflora meer schadelijke bacteriën en was die minder divers. Zelfs de ‘weekendratten’ presteerden slechter dan de gezonde controlegroep. Vier dagen gezond eten na een ‘junk­periode’ van drie dagen bleek voor de ratten bovendien niet genoeg om hun geheugen te herstellen; dat gebeurde pas na elf dagen.

Obesitas en diabetes

Iets soortgelijks zagen onderzoekers bij mensen. In een studie van het Universitätsklinikum Tübingen kregen gezonde proefpersonen vijf dagen lang dagelijks 1500 kcal extra junkfood. Ook daar leidde deze relatief korte periode van sterk bewerkte, ongezonde voeding tot duidelijke veranderingen in de hersenen, die verband houden met het ontstaan van obesitas en type 2­-diabetes. Bovendien bleef dit effect nog minstens een week zichtbaar nadat de deelnemers weer normaal gingen eten. De onderzoekers waarschuwen dat je hersenen en darmen het dus echt merken als je elk weekend de remmen losgooit.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2026.

Beeld: Alexander Spatari/Getty Images