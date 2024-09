KIJK tipt: de eerste koptelefoon van Sonos

Dit is de Katana Artist Gen 3, het topmodel uit de nieuwe generatie Katana-versterkers van Boss. Ten opzichte van de voorganger zijn er onder meer verbeteringen aangebracht in de Tube Logic-versterkerarchitectuur, zijn de vijf amp-karakters verfijnd en uitgebreid met een nieuwe pushed-variant, is de bijbehorende app intuïtiever gemaakt én is er een ietwat mysterieuze Bloom-schakelaar toegevoegd. Rond de draaiknopjes staan dan weer geen getallen gegrift, dus het is helaas nog altijd onduidelijk of deze combo van 100 watt eindelijk tot elf gaat.

