KIJK tipt: de ideale microfoon voor karaoke?

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: de ideale microfoon voor karaoke?

Schreeuwstaaf

Oh, mamma mia! De JBL EasySing Mics is een microfoon voor thuiskaraoke. Je plugt de schreeuwstaaf in je JBL Partybox-speaker en je bent klaar om te brullen. De ingebouwde AI vocal remover haalt namelijk in realtime de originele zangpartijen uit de afgespeelde nummers. En de vocal presets en voice boost helpen je om alle lastige noten te raken. Volgens het persbericht gaat de batterij gemiddeld zo’n tien uur mee… wat neerkomt op ongeveer honderd-en-een keer Bohemian Rhapsody. Kopen kan op jbl.com

Schijnsportief

Is de Tissot Pinarello Special Edition een sporthorloge? Het polsklokje is in elk geval een samenwerking tussen de racefietsbouwer Pinarello en de horlogemaker Tissot. Daarnaast is de 42mm-kast geknutseld uit gesmeed carbon, wat natuurlijk ook wordt gebruikt bij snelle traptweewielers. En vooruit: met wat goede wil doet de grijze wijzerplaat inderdaad denken aan voorbijrazend asfalt. Maar het uurwerk houdt niet je hartslagen, je snelheden, je hoogtemeters of je routes bij. Dus… is dit horloge voor sporters dan een sport horloge? Race naar tissotwatches.com

Giga

Insecten zijn gigantisch belangrijk, maar hoe goed kennen we ze eigenlijk? De macrofoto’s van fotograaf Sipke Wadman, tot en met 1 november 2026 te bewonderen in Natuurmuseum Brabant, onthullen de verborgen schoonheid van deze zespotige dieren.

Meer info op natuurmuseumbrabant.nl

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 7/8-2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters