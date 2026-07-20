Picture Perfect: hooiwagen eet kikker

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: hooiwagens die kikkers eten.

Biologen hebben iets opvallends gezien in de regenwouden van Zuid-Amerika: hooiwagens die kikkers eten die groter zijn dan zijzelf. Deze waarnemingen vormen het eerste harde bewijs voor dit gedrag en zijn beschreven in het vakblad Ecology & Evolution.

“Het was een complete verrassing om te zien dat deze dieren levende kikkers eten; we hadden niet verwacht dat ze die konden vangen”, vertelt Luís Fernando García, een van de onderzoekers, aan Live Science.

De onderzoekers hebben zowel in Colombia als Ecuador hooiwagens gezien die een kikker verorberen. Beeld: Calvache et al., Ecology and Evolution, 2026.

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Zonder gif

Biologen wisten wel al dat kikkers op het dieet van sommige andere geleedpotigen staan, waaronder spinnen. De zachte lichamen en dunne huid maken kikkers kwetsbaar en een prooi voor veel roofdieren – zeker in de tropen, waar ze in grote aantallen voorkomen.

Hoewel hooiwagens op spinnen lijken, zijn ze dat niet. Ze vallen wel onder de spinachtigen, maar zijn meer verwant aan schorpioenen dan aan de echte spinnen.

In de literatuur waren enkele anekdotische meldingen bekend van hooiwagens die een kikker aten, maar het was nooit duidelijk of zij de kikker hadden gedood of dat hij al dood was. De biologen hebben nu ontdekt dat de hooiwagens de kikkers daadwerkelijk vangen, want veel van de kikkers bewogen nog. Ze jagen dus mogelijk actief op deze amfibieën.

Het is nog niet duidelijk hoe de hooiwagens dit voor elkaar krijgen. Ze zijn namelijk vrij traag en hebben geen gif. Ze moeten hun prooi dus overmeesteren met hun fysieke kracht. Een indrukwekkende prestatie, aangezien de hooiwagens kleiner zijn dan de kikkers. Mogelijk jagen ze op slapende of gewonde kikkers. Ze grijpen die dan met hun sterke pedipalpen, pootachtige ledematen vlak bij de mond.

Bronnen: Ecology & Evolution, Live Science