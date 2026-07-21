Filmpje: de eerste voetbalwedstrijd tussen twee robotelftallen

Tijdens de Robocup in Zuid-Korea vond er voor het eerst een wedstrijd plaats tussen twee volledige elftallen van humanoïde robots.

Terwijl de meeste ogen de afgelopen weken waren gericht op het WK-voetbal in Noord-Amerika, vond er in de Zuid-Koreaanse stad Incheon nog een voetbalcompetitie plaats. Tijdens de zogenoemde RoboCup speelden verschillende robotteams tegen elkaar. (Naast voetbal zijn er tijdens de RoboCup ook competities voor onder meer huishoudelijke taken en zoek- en reddingsmissies.)

De RoboCup wordt al sinds 1997 georganiseerd. De hoop is dat de voetbalcompetitie de ontwikkeling van robots versnelt, zodat er in 2050 een robotelftal bestaat dat de menselijke wereldkampioen kan verslaan. Deze droom is geïnspireerd op de schaakcomputer Deep Blue die in 1997 de wereldkampioen Garry Kasparov versloeg.

Aan de RoboCup doen robots van verschillende formaten mee. Sommige rijden op wieltjes, andere zijn humanoïden die net als mensen op twee benen lopen. Iedere categorie heeft een eigen divisie. Alle robots zijn overigens volledig autonoom en worden dus niet op afstand bestuurd.

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Volledig elftal

Dit jaar was er een primeur: tijdens een demonstratiewedstrijd streden twee humanoïde elftallen tegen elkaar. Meestal bestaat een robotteam uit slechts drie of vijf spelers, maar voor deze wedstrijd waren het er elf.

Deze eer ging naar de nummers één en twee van de divisie voor middelgrote humanoïde robots: B-Human en HTWK Robots. Beide teams speelden met robots van de Chinese fabrikant Booster Robotics. De besturingssoftware werd ontwikkeld door onderzoekers van respectievelijk de Universiteit van Bremen en het Duitse onderzoeksinstituut DFKI, en de Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

De mechanische voetballers maken voorlopig nog geen enkele kans tegen Spanje, de winnaar van het WK. In de video onderaan dit artikel is bijvoorbeeld te zien hoe ze onhandig stuntelen met de bal. Ze vallen ook regelmatig om; ze proberen zelf weer op te staan, maar hebben soms een beetje hulp nodig.

De wedstrijd werd gespeeld met de Trionda, de officiële voetbal van het WK dit jaar. B-Human was duidelijk het sterkere team en won met 4-0.

Bron: RoboCup

Beeld: RoboCup