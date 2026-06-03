KIJK tipt: een muis en controller in één

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een muis en een controller in één.
Muiscontroller
Is het een muis of een controller? Het antwoord is ja. De Phase van Pixelpaw Labs is een computermuis, met een pollingsnelheid tot 1000 hertz en een optische sensor van 16.000 puntjes per inch. Maar je kunt het apparaat ook openklikken tot twee Joy-Con-achtige gamecontrollers, met achttien programmeerbare inputs en universele compatibiliteit. Willen we die hebben? Het antwoord is opnieuw ja.
Klik met je saaie normie-muis naar pixelpawlabs.com
Planktonscherm
De EM13DX van Samsung hoort eigenlijk niet thuis in deze rubriek. Het is feitelijk gewoon een simpel display, van 13 inch, met digitale kleureninkttechnologie. En het ding is speciaal gemaakt voor digital signage, wat betekent dat ondernemers en winkeliers hem op hun schappen of toonbanken kunnen plaatsen, om actuele aanbiedingen of prijzen te communiceren naar hun klanten. Maar de behuizing van het apparaat is wel relatief milieuvriendelijk gemaakt, met gecertificeerd biohars afkomstig van fytoplankton. En dát hoort wel thuis in deze rubriek.
Waarheid? Kunst van de twijfel
Nepnieuws en AI bereiken ons dagelijks. Hierdoor rijst de vraag: wat bedoelen we eigenlijk met ‘de waarheid’? In deze tentoonstelling, heel 2026 te bezoeken in Rijksmuseum Boerhaave te Leiden, staat deze vraag centraal.
Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 6/2026.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters