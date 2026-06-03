KIJK tipt: een muis en controller in één

De EM13DX van Samsung hoort eigenlijk niet thuis in deze rubriek. Het is feitelijk gewoon een simpel display, van 13 inch, met digitale kleureninkttechnologie. En het ding is speciaal gemaakt voor digital signage, wat betekent dat ondernemers en winkeliers hem op hun schappen of toonbanken kunnen plaatsen, om actuele aanbiedingen of prijzen te communiceren naar hun klanten. Maar de behuizing van het apparaat is wel relatief milieuvriendelijk gemaakt, met gecertificeerd biohars afkomstig van fytoplankton. En dát hoort wel thuis in deze rubriek.

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