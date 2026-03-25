KIJK tipt: Pokémon van LEGO

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: Pokémon van LEGO.
Bouwmonsters
Gotta catch ‘em all! Het duurde even, maar LEGO en Nintendo hebben nu eindelijk ook Pokémon-sets op de wereld losgelaten. De Deense blokjesmaker en de Japanse spelletjesmaker pakken meteen flink uit, want in de diverse bouwpakketten vind je Eevee, Venusaur, Charizard, Blastoise en Pikachu. O ja, en een Poké Ball om ze mee te vangen, natuurlijk. Gotta catch and build ‘em all!
Cool!
Het thermisch systeem. Bij de nieuwe Galaxy Book 6-serie heeft Samsung daar extra aandacht aan besteed. De laptops hebben bijvoorbeeld voor het eerst een dampkamer, die helpt om de opgewekte warmte gelijkmatig te verdelen. Bovendien zijn er metalen vinnen ingebouwd, die ervoor zorgen dat de lucht van de ventilator alle hitte kan afvoeren. En die ventilator zelf is voorzien van een grotere inlaatgrill, een dubbele uitlaat en een koellichaam. Drie keer cool!
Rome en de Lage Landen
Hoe zagen de Lage Landen eruit in de eerste vijf eeuwen van onze jaartelling? Wie leefden er, wie had de macht? In dit boek vertelt historicus Robert Nouwen het volledige verhaal – van de Gallische oorlogen tot de wereld van Clovis.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: LEGO Group