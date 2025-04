KIJK tipt: satelliettag laat je offgrid gaan zonder echt offgrid te gaan

Welkom in de wildernis! Met de HMD OffGrid van Human Mobile Devices kun je offgrid gaan zonder echt offgrid te gaan. Je koppelt de IP68-weerbestendige satelliettag aan je telefoon en kunt vervolgens berichten verzenden en ontvangen, locatie-updates delen of noodhulp inschakelen – ook in gebieden zonder reguliere netwerkdekking. Nuttig, want volgens sommige schattingen valt maar liefst 70 procent van het aardoppervlak daaronder. Fijne gadget dus voor gevarenzoekers die stiekem óók graag op safe spelen.

