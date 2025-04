KIJK tipt: een spionradio

Spionnen spitsen hun oren. De Cipherling is namelijk een bureaurobot die via wifi speurt naar live-uitzendingen van nummerstations. En dát zijn natuurlijk de geheimzinnige radiozenders waarmee inlichtingendiensten communiceren met hun veldagenten door middel van gecodeerde berichten bestaande uit reeksen van getallen of letters. Naar verluidt, natuurlijk. Enkel naar verluidt. Op crowdfundwebsite Kickstarter brachten ruim honderd amateurdetectives deze uitvinding tot leven.

Kraak de code, via kickstarter.com