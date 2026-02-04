Word Abonnee

KIJK tipt: een toetsenbord met kunstmatige intelligentie

KIJK-redactie

04 februari 2026 06:30

Phronesis toetsenbord header

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een toetsenbord met AI.

Automatische tikker

Phronesis toetsenbord

Een toetsenbord met kunstmatige intelligentie. Dat vind je in de Phronesis van Virtusx. Je kunt het mechanische keyboard gebruiken om je teksten te tikken, maar met een druk op de toegewijde switch kun je hem ook gebruiken om met AI je teksten bijvoorbeeld te dicteren of te vertalen. Aardig succes op crowdfundwebsite Kickstarter, want ook investeerders zijn het ouderwetse typen-typen kennelijk helemaal beu.

Check de campagne via kickstarter.com

Feesttoren

ST50F party speaker

Nieuwe draagbare party speaker! Deze maand is het de ST50F van Samsung. De ST in de naam staat voor Sound Tower. En de 50F in de naam staat voor 50F. De lawaaitoren bevat dubbele woofers van 6,5 inch en dubbele koepeltweeters van 25 millimeter, biedt 240 watt aan vermogen, draait tot 18 uur op een volle batterij, is plensdicht volgens IPX4-normen én komt met allerlei hippe Party Lights-lichteffecten. Nooit genoeg feestjes, nooit genoeg party speakers.

De website is samsung.com


Quantum Escape Room

Dol op escaperooms en wetenschap? Dan is deze nieuwe quantumescaperoom in het Next Nature Museum te Eindhoven echt iets voor jou. Alleen door goed samen te werken krijg je de futuristische super computer, waar je als het ware instapt, weer volledig stabiel.

Meer info op nextnature.org

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 2/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."