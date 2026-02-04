KIJK tipt: een toetsenbord met kunstmatige intelligentie

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een toetsenbord met AI.
Automatische tikker
Een toetsenbord met kunstmatige intelligentie. Dat vind je in de Phronesis van Virtusx. Je kunt het mechanische keyboard gebruiken om je teksten te tikken, maar met een druk op de toegewijde switch kun je hem ook gebruiken om met AI je teksten bijvoorbeeld te dicteren of te vertalen. Aardig succes op crowdfundwebsite Kickstarter, want ook investeerders zijn het ouderwetse typen-typen kennelijk helemaal beu.
Feesttoren
Nieuwe draagbare party speaker! Deze maand is het de ST50F van Samsung. De ST in de naam staat voor Sound Tower. En de 50F in de naam staat voor 50F. De lawaaitoren bevat dubbele woofers van 6,5 inch en dubbele koepeltweeters van 25 millimeter, biedt 240 watt aan vermogen, draait tot 18 uur op een volle batterij, is plensdicht volgens IPX4-normen én komt met allerlei hippe Party Lights-lichteffecten. Nooit genoeg feestjes, nooit genoeg party speakers.
Quantum Escape Room
Dol op escaperooms en wetenschap? Dan is deze nieuwe quantumescaperoom in het Next Nature Museum te Eindhoven echt iets voor jou. Alleen door goed samen te werken krijg je de futuristische super computer, waar je als het ware instapt, weer volledig stabiel.
