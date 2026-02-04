KIJK tipt: een toetsenbord met kunstmatige intelligentie

Een toetsenbord met kunstmatige intelligentie. Dat vind je in de Phronesis van Virtusx. Je kunt het mechanische keyboard gebruiken om je teksten te tikken, maar met een druk op de toegewijde switch kun je hem ook gebruiken om met AI je teksten bijvoorbeeld te dicteren of te vertalen. Aardig succes op crowdfundwebsite Kickstarter, want ook investeerders zijn het ouderwetse typen-typen kennelijk helemaal beu.

Check de campagne via kickstarter.com